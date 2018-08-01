Выпуск новостей за 18:00: Детали отравления шаурмой. Задержание вербовщиков в Италии

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 18:00 – в Киеве более 60 человек отравились шаурмой, они покупали ее в трёх точках возле станций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. В Италии задержали шестерых мужчин, которые вербовали наемников на Донбасс, операцией руководила прокуратура Генуи.

Также в выпуске: Убийство Сармата: уже задержали подозреваемых и озвучили версии. В республике Конго местные повстанцы напали на миротворческую миссию ООН, где служат украинские военные. В Швеции двое грабителей вынесли фамильные драгоценности королевской семьи из собора.