Выпуск новостей за 18:00: Детали отравления шаурмой. Задержание вербовщиков в Италии
В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 18:00 – в Киеве более 60 человек отравились шаурмой, они покупали ее в трёх точках возле станций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. В Италии задержали шестерых мужчин, которые вербовали наемников на Донбасс, операцией руководила прокуратура Генуи.
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Источник: 24 канал
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