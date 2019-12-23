Выпуск новостей за 18:00: Договор с Россией о транзите газа. Важнейшие события 2019 года

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 18:00 – Украина и Россия договорились о новом договоре по транзиту газа сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Согласно опросам "Рейтинга", украинцы считают сентябрьский обмен пленными главным событием 2019 года.

Также в выпуске: Согласно опросу "Рейтинга", Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком 2019 года. В декабре 2019 года сразу 51 депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады Украины. При этом 8 парламентариев пропустили более 90% голосований.