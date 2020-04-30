Выпуск новостей за 18:00: Должность для Саакашвили. Переговоры глав МИД "нормандской четверки"

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 18:00 – Владимир Зеленский предложил Саакашвили новую должность. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Впрочем, какая именно будет должность Арахамия не уточнил. Министры иностранных дел "нормандской четверки" провели видеопереговоры. Они обсудили вопросы безопасности урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными.

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На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных. На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. К счастью, потерь нет.

В селе Давыдов вблизи Львова зафиксировали 20 случаев коронавируса. На всех въездах в населенный пункт расположили блокпосты, движение контролируют полицейские.