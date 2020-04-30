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      Выпуск новостей за 18:00: Должность для Саакашвили. Переговоры глав МИД "нормандской четверки"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 18:00 – Владимир Зеленский предложил Саакашвили новую должность. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Впрочем, какая именно будет должность Арахамия не уточнил. Министры иностранных дел "нормандской четверки" провели видеопереговоры. Они обсудили вопросы безопасности урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными.

      Также в выпуске:

      Народные депутаты проголосовали за то, чтобы рассмотреть во втором чтении "банковский" закон по специальной процедуре. Применять ее будут из-за подачи 16 тысяч поправок в законопроект.

      На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных. На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. К счастью, потерь нет.

      В селе Давыдов вблизи Львова зафиксировали 20 случаев коронавируса. На всех въездах в населенный пункт расположили блокпосты, движение контролируют полицейские.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Михаил Саакашвили МИД Украины Выпуск новостей
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