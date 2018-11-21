Выпуск новостей за 18:00: Достижения и поражения Евромайдана. Расследование убийств на Майдане

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 18:00 – к целям, что уже были достигнуты, относят курс на евроинтеграцию, ассоциацию с ЕС, безвиз и свержение тогдашнего режима. Среди того, что не удалось – отсутствие борьбы с коррупцией и не успешная "перезагрузка" системы власти. В ГПУ отчитались о следствии по делу расстрелов на Майдане. Виновными за нападения признали более полусотни человек.

Также в выпуске: Революция Достоинства: как один день изменил всю Украину. Соглашение об ассоциации с ЕС: что украинцы получили.