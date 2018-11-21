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      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Выпуск новостей за 18:00: Достижения и поражения Евромайдана. Расследование убийств на Майдане

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 18:00 – к целям, что уже были достигнуты, относят курс на евроинтеграцию, ассоциацию с ЕС, безвиз и свержение тогдашнего режима. Среди того, что не удалось – отсутствие борьбы с коррупцией и не успешная "перезагрузка" системы власти. В ГПУ отчитались о следствии по делу расстрелов на Майдане. Виновными за нападения признали более полусотни человек.

      Также в выпуске:

      Революция Достоинства: как один день изменил всю Украину.

      Соглашение об ассоциации с ЕС: что украинцы получили.

      Теги: Евромайдан Жертвы Выпуск новостей ГПУ
      Источник: 24 Канал
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