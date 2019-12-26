Выпуск новостей за 18:00: Доверие и недоверие украинцев. Беркутовцы в списке на обмен

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 18:00 – фонд "Демократические инициативы" провел исследование по доверию и недоверию граждан. Больше, чем нашей судебной системе, украинцы не доверяют только российским СМИ. В перечень на обмен украинская сторона может включить беркутовцев с так называемой "Черной роты".

Также в выпуске: Российские СМИ сообщают, что обмен пленными состоится 29 декабря.