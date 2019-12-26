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      Выпуск новостей за 18:00: Доверие и недоверие украинцев. Беркутовцы в списке на обмен

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 18:00 – фонд "Демократические инициативы" провел исследование по доверию и недоверию граждан. Больше, чем нашей судебной системе, украинцы не доверяют только российским СМИ. В перечень на обмен украинская сторона может включить беркутовцев с так называемой "Черной роты".

      Также в выпуске:

      Российские СМИ сообщают, что обмен пленными состоится 29 декабря.

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      Теги: Обмен пленными Выпуск новостей Беркут
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