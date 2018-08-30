Выпуск новостей за 18:00: ДТП на Днепропетровщине. Наркоторговцы в Киеве
В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 18:00 – на Днепропетровщине, в городе Подгородное, водитель на переходе сбил насмерть 15-летнюю девочку и скрылся. В столице военная прокуратура разоблачила и задержала преступную группу, которая торговала оружием и наркотиками.
Также в выпуске:
Во Львове избрали меру пресечения полицейскому, который накануне сбил на смерть двух парней.
Умер от рака певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон, которому было 80 лет.
Ирина Геращенко заявила, что состояние здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха ухудшается.
Источник: 24 канал
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