Выпуск новостей за 18:00: ДТП на Днепропетровщине. Наркоторговцы в Киеве

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 18:00 – на Днепропетровщине, в городе Подгородное, водитель на переходе сбил насмерть 15-летнюю девочку и скрылся. В столице военная прокуратура разоблачила и задержала преступную группу, которая торговала оружием и наркотиками.

Также в выпуске: Во Львове избрали меру пресечения полицейскому, который накануне сбил на смерть двух парней. Умер от рака певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон, которому было 80 лет. Ирина Геращенко заявила, что состояние здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха ухудшается.