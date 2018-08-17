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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Выпуск новостей за 18:00: ДТП в Киеве. Испытания крылатой ракеты "Нептун"

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 18:00 – в Киеве водитель такси въехал в бетонный столб, в результате аварии его пассажирка погибла, по предварительному заключению врача-нарколога водитель находился под воздействием наркотических средств. В Одесской области испытали крылатую ракету "Нептун", которая успешно уничтожила цель в море, изготовили ее в конструкторском бюро "Луч"

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Теги: Новости Украины Жертвы Новости Одессы Оружие Аварии и ДТП Новости Киева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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