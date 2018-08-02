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Выпуск новостей за 18:00: Гибель ребенка в Одесской области. Пожар в Харькове

Выпуск новостей 42 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 18:00 – в Одесской области через сутки после исчезновения нашли тело 10-летнего мальчика, который упал в Днестровский лиман с самодельного плота. Уже несколько часов в Харькове горит Украинская инженерно-педагогическая академия, здание которой является историческим памятником и находится в центре города.

Также в выпуске:

В Одессе неизвестные совершили наезд грузовиком на автомобиль активистов, полиция квалифицировала преступление как "покушение на убийство".

За данные о напавшем на Екатерину Гандзюк обещают вознаграждение в 100 тысяч гривен.

В Бердянске похоронили убитого ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Генпрокуратура совместно с СБУ завершили расследование дела депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана.

 

Теги: Новости Одессы Новости Харькова Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Пожар
Источник: 24 канал
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