Выпуск новостей за 18:00: Гибель ребенка в Одесской области. Пожар в Харькове

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 18:00 – в Одесской области через сутки после исчезновения нашли тело 10-летнего мальчика, который упал в Днестровский лиман с самодельного плота. Уже несколько часов в Харькове горит Украинская инженерно-педагогическая академия, здание которой является историческим памятником и находится в центре города.

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