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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 18:00: Гибель ветерана АТО в ДТП. Балуха вывезли в Москву

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 18:00 – выжил после ранения на Востоке, но погиб в ДТП. На Львовщине погиб 28-летний ветеран АТО Владимир Винярский. Владимира Балуха привезли в Москву. До сих пор его удерживали в колонии города Торжок, что в Тверской области. Сегодня же адвокат Ольга Динзе рассказала, что его этапировали.

      Также в выпуске:

      В Чернигове будут избирать меру пресечения Юрию Грымчаку.

      В Одессе перенесли суд по делу организатора убийства Екатерины Гандзюк.

      Суд в Москве рассматривает апелляцию по делу пленных моряков.

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      Теги: Владимир Балух Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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