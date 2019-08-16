Выпуск новостей за 18:00: Гибель ветерана АТО в ДТП. Балуха вывезли в Москву
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 18:00 – выжил после ранения на Востоке, но погиб в ДТП. На Львовщине погиб 28-летний ветеран АТО Владимир Винярский. Владимира Балуха привезли в Москву. До сих пор его удерживали в колонии города Торжок, что в Тверской области. Сегодня же адвокат Ольга Динзе рассказала, что его этапировали.
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Источник: 24 канал
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