Выпуск новостей за 18:00: Гибель ветерана АТО в ДТП. Балуха вывезли в Москву

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 18:00 – выжил после ранения на Востоке, но погиб в ДТП. На Львовщине погиб 28-летний ветеран АТО Владимир Винярский. Владимира Балуха привезли в Москву. До сих пор его удерживали в колонии города Торжок, что в Тверской области. Сегодня же адвокат Ольга Динзе рассказала, что его этапировали.

Также в выпуске: В Чернигове будут избирать меру пресечения Юрию Грымчаку. В Одессе перенесли суд по делу организатора убийства Екатерины Гандзюк. Суд в Москве рассматривает апелляцию по делу пленных моряков.

Источник: 24 канал