Выпуск новостей за 18:00: Годовщина Иловайской трагедии. ДТП в Одессе

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 18:00 – в Украине в эти дни вспоминают жертв Иловайской трагедии. Как известно, в конце августа наши бойцы оказались в окружении, и в ночь с 28 на 29 августа колонны украинских военных были расстреляны на марше. В Одесской области возле села Грибовка перевернулся микроавтобус с отдыхающими. 11 человек ранены, среди них трое детей.

Также в выпуске: Украина закрыла свое представительство в уставных органах СНГ. Экс-президент Польши Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию. Омбудсмен России предлагает обменяться задержанными моряками.