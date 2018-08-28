Выпуск новостей за 18:00: Годовщина Иловайской трагедии. ДТП в Одессе
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 18:00 – в Украине в эти дни вспоминают жертв Иловайской трагедии. Как известно, в конце августа наши бойцы оказались в окружении, и в ночь с 28 на 29 августа колонны украинских военных были расстреляны на марше. В Одесской области возле села Грибовка перевернулся микроавтобус с отдыхающими. 11 человек ранены, среди них трое детей.
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Источник: 24 канал
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