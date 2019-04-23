Выпуск новостей за 18:00: Голосование на Львовщине. Сценарии роспуска парламента

В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 18:00 – пока большинство регионов страны голосовали за Зеленского, Львов поддержал действующего президента Петра Порошенко. Украинцы все чаще говорят о роспуске парламента. Журналисты 24 канала выяснили, насколько реален сценарий досрочных выборов в Верховную Раду.

Также в выпуске: ЦИК подсчитала 100% электронных протоколов: Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко – 24,45%. Представитель штаба Зеленского отметил, что пошаговый путь лидер президентских выборов представит после инаугурации.

Источник: 24 канал