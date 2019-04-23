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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Выпуск новостей за 18:00: Голосование на Львовщине. Сценарии роспуска парламента

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 18:00 – пока большинство регионов страны голосовали за Зеленского, Львов поддержал действующего президента Петра Порошенко. Украинцы все чаще говорят о роспуске парламента. Журналисты 24 канала выяснили, насколько реален сценарий досрочных выборов в Верховную Раду.

      Также в выпуске:

      ЦИК подсчитала 100% электронных протоколов: Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко – 24,45%.

      Представитель штаба Зеленского отметил, что пошаговый путь лидер президентских выборов представит после инаугурации.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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