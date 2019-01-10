Выпуск новостей за 18:00: Информация о лыжнике в Карпатах. Заболеваемость гриппом в Украине

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 18:00 – лыжник, которого уже несколько дней в Карпатах ищут спасатели, живой, 9 января он вышел на связь. 34-летний Игорь Грищенко – опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. Украинцы массово болеют гриппом, он уже унес жизни 13-ти человек.

Также в выпуске: Больше года Роману Насирову, которого подозревают в нанесении ущерба государству на 2 миллиарда гривен, зачитывают обвинительный акт. Он тем временем пытается снова стать главой ГФС. Гость студии – журналист-расследователь Дмитрий Гнап.