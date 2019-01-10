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      Выпуск новостей за 18:00: Информация о лыжнике в Карпатах. Заболеваемость гриппом в Украине

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 18:00 – лыжник, которого уже несколько дней в Карпатах ищут спасатели, живой, 9 января он вышел на связь. 34-летний Игорь Грищенко – опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. Украинцы массово болеют гриппом, он уже унес жизни 13-ти человек.

      Также в выпуске:

      Больше года Роману Насирову, которого подозревают в нанесении ущерба государству на 2 миллиарда гривен, зачитывают обвинительный акт. Он тем временем пытается снова стать главой ГФС.

      Гость студии – журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

      Теги: ГСЧС Новости Закарпатья Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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