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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 18:00: Язык тела лидеров саммита. Реакция украинцев на нормандскую встречу

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 18:00 – все время "нормандская четверка" находилась под прицелом сотен камер. Непроизвольные жесты лидеров говорили об их настроении и намерениях. Журналисты спросили у рядовых граждан их мнение относительно результатов переговоров в Париже.

      Также в выпуске:

      О чем договорились лидеры стран во время встречи в нормандском формате.

      На что рассчитывать Украина в решении газового вопроса.

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      Теги: Новости политики Нормандская встреча 2019 Выпуск новостей
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