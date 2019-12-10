Выпуск новостей за 18:00: Язык тела лидеров саммита. Реакция украинцев на нормандскую встречу

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 18:00 – все время "нормандская четверка" находилась под прицелом сотен камер. Непроизвольные жесты лидеров говорили об их настроении и намерениях. Журналисты спросили у рядовых граждан их мнение относительно результатов переговоров в Париже.

Также в выпуске: О чем договорились лидеры стран во время встречи в нормандском формате. На что рассчитывать Украина в решении газового вопроса.