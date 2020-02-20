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      Выпуск новостей за 18:00: Экс-беркутовца отпустили. Эвакуированных не пускают в Новые Санжары

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 18:00 – суд отпустил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения "Омега" Владимира Косенко. Его подозревают в убийстве евромайдановца Олега Ушневича и ранении активиста Виталия Гукова в феврале 2014 года. Жители Новых Санжар до сих пор блокируют въезд в санаторий. Они против того, чтобы эвакуированы украинцы проходили карантин на Полтавщине.

      Также в выпуске:

      Сегодня Украина чтит память героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 года стало переломным моментом Революции Достоинства.

       

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      Теги: Выпуск новостей Возвращение украинцев из Китая Революция достоинства
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