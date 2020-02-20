Выпуск новостей за 18:00: Экс-беркутовца отпустили. Эвакуированных не пускают в Новые Санжары

В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 18:00 – суд отпустил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения "Омега" Владимира Косенко. Его подозревают в убийстве евромайдановца Олега Ушневича и ранении активиста Виталия Гукова в феврале 2014 года. Жители Новых Санжар до сих пор блокируют въезд в санаторий. Они против того, чтобы эвакуированы украинцы проходили карантин на Полтавщине.

Также в выпуске: Сегодня Украина чтит память героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 года стало переломным моментом Революции Достоинства.