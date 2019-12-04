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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Электроэнергия из России. Трагедия в Одессе

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 18:00 – Верховная Рада поддержала поправку, которая запрещает покупку электроэнергии из РФ. Депутаты отменили поправку Геруса, принятую несколько месяцев назад. Мол, был дефицит угля, необходимого для электростанций. В Одессе горело здание экономического колледжа. Погибла 17-летняя студентка, еще 25 человек в больнице.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада поддержала признание добровольцев участниками боевых действий.

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      Теги: Новости Одессы Пожар Рынок электроэнергии Украина – Россия Верховная Рада Выпуск новостей
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