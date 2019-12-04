Выпуск новостей за 18:00: Электроэнергия из России. Трагедия в Одессе

В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 18:00 – Верховная Рада поддержала поправку, которая запрещает покупку электроэнергии из РФ. Депутаты отменили поправку Геруса, принятую несколько месяцев назад. Мол, был дефицит угля, необходимого для электростанций. В Одессе горело здание экономического колледжа. Погибла 17-летняя студентка, еще 25 человек в больнице.

Также в выпуске: Верховная Рада поддержала признание добровольцев участниками боевых действий. Кабмин нашел замену Вятровичу: главой Института национальной памяти стал Антон Дробович.