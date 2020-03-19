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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 18:00: Коронавирус у жены Шахова. Передача Олимпийского огня в Японию

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 18:00 – в Киевской области подтвердили коронавирус у жены нардепа Сергея Шахова, который также заболел вирусом. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Олимпийский огонь полетел в Японию. В Греции символ летней Олимпиады-2020 передали японской делегации.

      Также в выпуске:

      В Житомире зафиксировали первый случай коронавируса.

      Во Львове полиция проверила, сколько пассажиров возят маршрутки во время карантина.

      На Закарпатье священник окропил улице святой водой.

      В китайской провинции Хубэй не зафиксировали ни одного случая заражений на Covid-19.

       

      В Испании каждые 16 минут умирает больной от коронавируса: король обратился к нации
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      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Сергей Шахов Греция Япония
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