Выпуск новостей за 18:00: Коронавирус у жены Шахова. Передача Олимпийского огня в Японию

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 18:00 – в Киевской области подтвердили коронавирус у жены нардепа Сергея Шахова, который также заболел вирусом. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Олимпийский огонь полетел в Японию. В Греции символ летней Олимпиады-2020 передали японской делегации.

Также в выпуске: В Житомире зафиксировали первый случай коронавируса. Во Львове полиция проверила, сколько пассажиров возят маршрутки во время карантина. На Закарпатье священник окропил улице святой водой. В китайской провинции Хубэй не зафиксировали ни одного случая заражений на Covid-19.