Выпуск новостей за 18:00: Коронавирус у жены Шахова. Передача Олимпийского огня в Японию
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 18:00 – в Киевской области подтвердили коронавирус у жены нардепа Сергея Шахова, который также заболел вирусом. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Олимпийский огонь полетел в Японию. В Греции символ летней Олимпиады-2020 передали японской делегации.
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