Выпуск новостей за 18:00: Коронавирус во Франции. Слив информации от Портнова

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 18:00 – во Франции стремительно возросло количество больных коронавирусом – более полторы сотни зараженных за сутки. Впрочем эпицентром коронавируса в Европе остается Италия – почти 4 тысячи больных. Глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов получает и сливает конфиденциальную информацию о волонтерах.

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В новом правительстве хотят подавать воду в Крым. Такое заявление сделал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили коронавирус.

В Украине госпитализированы 7 человек с подозрением на коронавирус.