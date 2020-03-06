Выпуск новостей за 18:00: Коронавирус во Франции. Слив информации от Портнова
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 18:00 – во Франции стремительно возросло количество больных коронавирусом – более полторы сотни зараженных за сутки. Впрочем эпицентром коронавируса в Европе остается Италия – почти 4 тысячи больных. Глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов получает и сливает конфиденциальную информацию о волонтерах.
Также в выпуске:
В новом правительстве хотят подавать воду в Крым. Такое заявление сделал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде.
Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили коронавирус.
В Украине госпитализированы 7 человек с подозрением на коронавирус.