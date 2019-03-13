Выпуск новостей за 18:00: Коррупция в оборонке. 5 годовщина Донецкого майдана

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 18:00 – две недели подряд не утихают страсти вокруг расследования журналистов Bihus.Info. И все эти преступления прикрывались правоохранительными органами. 5 лет назад в этот день на улицы Донецка вышел многотысячный митинг из тех, кто выступал за единство Украины. В этот же день пророссийские сепаратисты пролили первую кровь украинских патриотов.

Также в выпуске: Госдума России разрешила блокировать сайты, которые распространяют так называемые фейковые новости. Нардепы предлагают вернуть в президентские бюллетени графу "Против всех".