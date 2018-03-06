Выпуск новостей за 18:00: Кортеж Порошенко сбил человека. ДТП с участием военного авто

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 18:00 – в Киеве под колеса кортежа президента попал пенсионер. Это произошло в правительственном квартале, мужчине 87 лет. Он выжил, но имеет ушибы, переломы и сотрясение мозга. Также в столице произошла еще одна авария – перевернулся военный броневик.

Также в выпуске: В Сирии разбился российский транспортный самолет АН-26, погибли десятки людей. На Житомирщине в собственном доме погибла семья из 8 человек. Двух подозреваемых в подрыве Венгерского культурного центра в Ужгороде взяли под стражу.