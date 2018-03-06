Выпуск новостей за 18:00: Кортеж Порошенко сбил человека. ДТП с участием военного авто
Выпуск новостей 18:55, 6 марта 245 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 18:00 – в Киеве под колеса кортежа президента попал пенсионер. Это произошло в правительственном квартале, мужчине 87 лет. Он выжил, но имеет ушибы, переломы и сотрясение мозга. Также в столице произошла еще одна авария – перевернулся военный броневик.
Также в выпуске:
В Сирии разбился российский транспортный самолет АН-26, погибли десятки людей.
На Житомирщине в собственном доме погибла семья из 8 человек.
Двух подозреваемых в подрыве Венгерского культурного центра в Ужгороде взяли под стражу.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии