Выпуск новостей за 18:00: Кривой Рог без отопления. Дела против Яценюка и Петренко
В выпуске за 13 ноября по состоянию на 18:00 – в Украину пришли морозы, а почти полмиллиона людей – до сих пор без отопления. В Кривом Роге ситуация обострилась настолько, что вчера люди зажгли шины под зданием Горгаза. НАБУ начало расследование дела против экс-премьера Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Их обвиняют в злоупотреблении властью и растрате государственных средств
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Источник: 24 канал
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