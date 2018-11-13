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      Выпуск новостей за 18:00: Кривой Рог без отопления. Дела против Яценюка и Петренко

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске за 13 ноября по состоянию на 18:00 – в Украину пришли морозы, а почти полмиллиона людей – до сих пор без отопления. В Кривом Роге ситуация обострилась настолько, что вчера люди зажгли шины под зданием Горгаза. НАБУ начало расследование дела против экс-премьера Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Их обвиняют в злоупотреблении властью и растрате государственных средств

      Также в выпуске:

      Заработает ли в Украине механизм прозрачных списков кандидатов.

      В Америке на выборах в парламент штата Невада победил покойник, да еще и со скандальной репутацией.

      Теги: Выпуск новостей Арсений Яценюк Новости Кривого Рога отопительный сезон Павел Петренко
      Источник: 24 канал
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