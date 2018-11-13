Выпуск новостей за 18:00: Кривой Рог без отопления. Дела против Яценюка и Петренко

В выпуске за 13 ноября по состоянию на 18:00 – в Украину пришли морозы, а почти полмиллиона людей – до сих пор без отопления. В Кривом Роге ситуация обострилась настолько, что вчера люди зажгли шины под зданием Горгаза. НАБУ начало расследование дела против экс-премьера Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Их обвиняют в злоупотреблении властью и растрате государственных средств

Также в выпуске: Заработает ли в Украине механизм прозрачных списков кандидатов. В Америке на выборах в парламент штата Невада победил покойник, да еще и со скандальной репутацией.