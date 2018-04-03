Выпуск новостей за 18:00: Крупный пожар под Киевом. Подозрение Бубенчику

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 18:00 – в Софиевской Борщаговке сгорело 5 автомобилей, по мнению очевидцев это мог быть умышленный поджог. ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который признался, что стрелял в правоохранителей на Майдане.

Также в выпуске: Холодницкий сходил на допрос ГПУ. Поджоги автомобилей в Киеве и области. Рада не проголосовала за отмену е-деклараций.