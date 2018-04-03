Выпуск новостей за 18:00: Крупный пожар под Киевом. Подозрение Бубенчику
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 18:00 – в Софиевской Борщаговке сгорело 5 автомобилей, по мнению очевидцев это мог быть умышленный поджог. ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который признался, что стрелял в правоохранителей на Майдане.
Также в выпуске:
Холодницкий сходил на допрос ГПУ.
Поджоги автомобилей в Киеве и области.
Рада не проголосовала за отмену е-деклараций.
Источник: 24 Канал
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