Выпуск новостей за 18:00: Курс гривны на 2020 год. Шансы Авакова стать премьером

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 18:00 – в НБУ считают, что курс гривны в этом году может укрепиться. Журналисты узнали, как это повлияет на экономику и на сколько максимально может укрепиться гривна. Эксперт Сергей Фесенко сказал, если Алексей Гончарук уйдет в отставку, то у Арсена Авакова мало шансов занять пост премьер-министра.

Также в выпуске: Рада уволила Богдана Яременко с должности главы комитета по иностранным делам.