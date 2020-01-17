Выпуск новостей за 18:00: Курс гривны на 2020 год. Шансы Авакова стать премьером
В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 18:00 – в НБУ считают, что курс гривны в этом году может укрепиться. Журналисты узнали, как это повлияет на экономику и на сколько максимально может укрепиться гривна. Эксперт Сергей Фесенко сказал, если Алексей Гончарук уйдет в отставку, то у Арсена Авакова мало шансов занять пост премьер-министра.
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