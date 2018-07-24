Выпуск новостей за 18:00: Масштабная авария в Киеве. Отравление грибами в Одесской области
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 18:00 – в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб пешеход, еще трое тяжело травмированы. Целая семья отравилась грибами в Одесской области, беременная женщина и ее сын умерли. Еще четырех детей сейчас спасают медики.
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Источник: 24 канал
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