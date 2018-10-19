Выпуск новостей за 18:00: Нападения на активистов. Состояние ректора КПИ

В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 18:00 – с нападением на журналиста и общественного активиста Дмитрия Гнапа на Полтавщине связывают Илью Киву. Его же обвиняют в облитии зеленкой Виталия Шабунина. Журналисты ЦРУ накопали невероятные факты о состоянии и бизнесе ректора Киевского политехнического университета. Он 26 лет возглавляет ВУЗ и имеет целую бизнес-империю заграницей.

Также в выпуске: Активисты и журналисты создали журнал с говорящим названием "Лещ", где описывают прошлое чиновников. На Полтавщине журналиста и общественного активиста Дмитрия Гнапа цинично облили нечистотами.