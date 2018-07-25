Выпуск новостей за 18:00: Непогода в Киеве. Масштабные пожары в Греции

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 18:00 – в столице Украины мощные ливни с градом парализовали город. Масштабные лесные пожары в Греции близ Афин достигли таких масштабов, которые можно увидеть из космоса.

Также в выпуске: В Киеве ночью элитный Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Боевики на Донбассе продолжают обстрелы. От аномальной жары страдает почти вся Европа и США.