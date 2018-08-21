Выпуск новостей за 18:00: Новые подробности резонансной стрельбы. Россия отказалась от обмена

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 18:00 – стрелок из Харькова Александр Поярков, который убил жену и открыл огонь возле мэрии, был женат второй раз, а с первой женой развелся из-за своего злоупотребления алкоголем. Также известно, что Поярков имел конфликт из-за недвижимости. Москалькова отказалась от предложения обсудить вопрос обмена своих 36 граждан на украинских политзаключенных

Также в выпуске: Американцы готовятся передать Украине оборонительные катера класса Island. НАБУ: украинские коррупционеры прячут средства в 23 странах мира. Мощное наводнение в Индии: погибло более 400 человек.