Выпуск новостей за 18:00: Новые подробности резонансной стрельбы. Россия отказалась от обмена
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 18:00 – стрелок из Харькова Александр Поярков, который убил жену и открыл огонь возле мэрии, был женат второй раз, а с первой женой развелся из-за своего злоупотребления алкоголем. Также известно, что Поярков имел конфликт из-за недвижимости. Москалькова отказалась от предложения обсудить вопрос обмена своих 36 граждан на украинских политзаключенных
Также в выпуске:
Американцы готовятся передать Украине оборонительные катера класса Island.
НАБУ: украинские коррупционеры прячут средства в 23 странах мира.
Мощное наводнение в Индии: погибло более 400 человек.
Источник: 24 канал
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