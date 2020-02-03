Выпуск новостей за 18:00: Новые рейтинги доверия к власти. Визит президента Турции в Украину
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 18:00 – ЦСМ и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года провели новое исследование. Согласно данным, уровень доверия украинцев к президенту и правительству значительно снизился. Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Украину с официальным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским.
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