Выпуск новостей за 18:00: Новые рейтинги доверия к власти. Визит президента Турции в Украину

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 18:00 – ЦСМ и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года провели новое исследование. Согласно данным, уровень доверия украинцев к президенту и правительству значительно снизился. Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Украину с официальным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским.

Также в выпуске: Руководство Верховной Рады прокомментировало слова нардепа, который предложил пенсионерке продать "элитную" собаку, чтобы оплатить тарифы за коммунальные услуги.