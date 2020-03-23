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      Выпуск новостей за 18:00: Новые случаи коронавируса в Украине. Карантин в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 18:00 – в Киеве 4 новых случая коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Новых больных обнаружили сегодня в течение дня. Карантин ввели в магазинах и аптеках столицы. С сегодняшнего дня там может находиться только 1 клиент на 10 квадратных метров. Посещать спортивные и детские площадки – запрещено.

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      Антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство против экс-премьера Алексея Гончарука. Поводом стала публикация в СМИ, в которой говорится об ограничении экспорта и реэкспорта продукции, которая необходима в противодействии коронавирусу.

      Из-за первого случая коронавируса в Черкасской области вводят режим чрезвычайной ситуации.

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      Теги: Новости Киева Выпуск новостей
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