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      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Новый статус для Путина. Встреча Трехсторонней контактной группы

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 18:00 – в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". В Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы и там обсудили очередной обмен пленными и ситуацию на Востоке Украины.

      Также в выпуске:

      Кабмин определился с главой Госкино – возглавила агентство Марина Кудерчук.

      Более 50% украинцев считают, что ни одна реформа в Украине не является успешной.

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      Теги: Выпуск новостей Владимир Путин Минск
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