Выпуск новостей за 18:00: Новый статус для Путина. Встреча Трехсторонней контактной группы
В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 18:00 – в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". В Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы и там обсудили очередной обмен пленными и ситуацию на Востоке Украины.
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