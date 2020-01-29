Выпуск новостей за 18:00: Новый статус для Путина. Встреча Трехсторонней контактной группы

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 18:00 – в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". В Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы и там обсудили очередной обмен пленными и ситуацию на Востоке Украины.

Также в выпуске: Кабмин определился с главой Госкино – возглавила агентство Марина Кудерчук. Более 50% украинцев считают, что ни одна реформа в Украине не является успешной.