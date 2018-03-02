Выпуск новостей за 18:00: Новый закон о приватизации. Экстренное заседание по энергобезпасности

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 18:00 – с сегодняшнего дня россияне не смогут приватизировать украинские предприятия. Президент Петр Порошенко подписал Закон "О приватизации", который запрещает продавать государственные предприятия агрессору. Президент Украины срочно созвал совещание по энергетической безопасности из-за "Газпрома".

Также в выпуске: В Днепре кусок проезжей части ушел под землю. В Европе непогода унесла жизни полсотни людей в разных странах. Синоптики предупреждают, что на смену двум циклонам на Украину надвигается третий: снега выпадет меньше, а вот морозить будет еще больше.