Выпуск новостей за 18:00: Обещания кандидатов в президенты. Томос подписали все члены Синода
В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 18:00 – 31 марта в Украине состоится первый тур голосования за будущего главу государства. Кандидаты в президенты уже успели удивить своей политической рекламой, в их лозунгах немало популизма. Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Вселенского патриархата. Теперь документ вернут обратно в Украину.
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Источник: 24 канал
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