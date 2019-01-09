Выпуск новостей за 18:00: Обещания кандидатов в президенты. Томос подписали все члены Синода

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 18:00 – 31 марта в Украине состоится первый тур голосования за будущего главу государства. Кандидаты в президенты уже успели удивить своей политической рекламой, в их лозунгах немало популизма. Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Вселенского патриархата. Теперь документ вернут обратно в Украину.

Также в выпуске: Политический эксперт проанализировал предвыборную программу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Двое украинских нардепов попали в курьезную историю во время отпуска в Мексике. Во время фотографирования с Томосом произошел интересный казус с участием Андрея Парубия и Александра Петровского.