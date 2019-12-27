20:59
27 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пини
      Вєсті.UA
      20:18, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 18:00: Обмен пленными. Пробки в Киеве

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря, по состоянию на 18:00 – 80 украинцев должны вернуться домой 29 декабря в рамках очередного обмена пленными с Россией. Накануне новогодне-рождественских праздников движение в Киеве традиционно затруднено. Сегодня на улицах города зафиксировали 10-балльные пробки.

      Также в выпуске:

      Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на арест нескольких экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле митингующих на Майдане.

      Как украсить елку: тренды 2020 года
      сегодня
      3535
      Теги: Новости Украины Новости Киева Выпуск новостей Транспорт Обмен пленными
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:40 Основательница секс-отеля: Секс – важная часть жизни, но у нас ее обходят стороной 18+
      Євгенія Мазур 69
      сегодня , 19:30 Впливові гості та дорогі подарунки: якими були найпомпезніші дні народження суддів у 2019 році
      Ірина Шиба 42
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      27
      сегодня , 19:26 Киев оказался в пробках из-за праздника: на каких улицах затруднено движение (карта)
      Ірина Буртик 31
      сегодня , 18:35 У Києві провели Конференцію до 140-річчя Сталіна: реакція В'ятровича
      Володимир В'ятрович 3566
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук