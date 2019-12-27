Выпуск новостей за 18:00: Обмен пленными. Пробки в Киеве

В выпуске новостей за 27 декабря, по состоянию на 18:00 – 80 украинцев должны вернуться домой 29 декабря в рамках очередного обмена пленными с Россией. Накануне новогодне-рождественских праздников движение в Киеве традиционно затруднено. Сегодня на улицах города зафиксировали 10-балльные пробки.

Также в выпуске: Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на арест нескольких экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле митингующих на Майдане.