Выпуск новостей за 18:00: Оборонный бюджет США. Имущество фигуранта дела Бойко арестовали

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 18:00 – Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на следующий год, Украина получит 250 миллионов долларов на улучшение обороноспособности нашей страны. Латвийского миллионера Василия Мельника подозревают в хищении государственных средств, злоупотреблении служебным положением, подделке документов.

Также в выпуске: В Лондоне у здания парламента неизвестный на машине въехал в толпу. Российская правозащитница Зоя Светова 14 августа встретилась с Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги. В Италии обвалился автомобильный мост. По разным данным, погибли от десяти до двадцати человек.