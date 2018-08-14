Выпуск новостей за 18:00: Оборонный бюджет США. Имущество фигуранта дела Бойко арестовали
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 18:00 – Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на следующий год, Украина получит 250 миллионов долларов на улучшение обороноспособности нашей страны. Латвийского миллионера Василия Мельника подозревают в хищении государственных средств, злоупотреблении служебным положением, подделке документов.
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В Лондоне у здания парламента неизвестный на машине въехал в толпу.
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В Италии обвалился автомобильный мост. По разным данным, погибли от десяти до двадцати человек.
Источник: 24 канал
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