Выпуск новостей за 18:00: Обращение Эрдогана к НАТО. Недостаток тест-систем на коронавирус

В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 18:00 – войска Асада ударили по турецким позициям, из-за чего погибли 34 военных, еще почти 40 человек ранены. Президент Турции Эрдоган обратился к НАТО, чтобы там приняли дальнейший план действий. Председатель организации "Инфекционный контроль в Украине" заявил, что из-за нехватки тест-систем на коронавирус, болезнь уже могла пробраться в страну.

Также в выпуске: В Кабмине выделили 67 миллионов гривен на закупку медицинских средств для предотвращения распространения коронавируса в Украине.