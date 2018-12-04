Выпуск новостей за 18:00: Обвинения России против Украины. Встреча Порошенко с семьями моряков
В выпуске новостей за 4 декабря, по состоянию на 18:00 – Госдума России обратилась к парламентариям мира с призывом осудить действия Украины в Азовском море. По словам РФ, именно украинская сторона спровоцировала конфликт. Президент Украины Петр Порошенко встретился с семьями пленных украинских моряков, где заявил, что не пойдет на компромисс с Российской Федерацией.
Также в выпуске:
Последствия российской блокады в Азовском море.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО.
Список адвокатов для украинских пленных моряков.
Источник: 24 канал
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