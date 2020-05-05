Выпуск новостей за 18:00: Открытие рынков в Киеве. Овцы-нарушители в Турции

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 18:00 – в Киеве заработали 3 рынка: Демеевский, Маяк и на Лесной. По словам мэра столицы, в предыдущие дни рынки не были готовы к открытию. Непривычных нарушителей комендантского часа зафиксировали в центре турецкого курортного Самсуна. Ими оказались десятки овец, которые бегали по улицам.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Правительство планирует еще больше ослабить карантин с 11 мая – расширить перечень предприятий, которые смогут заработать. Владимир Путин наградил диктатора Ким Чен Ына медалью. В Минздраве заявили, что медреформу не отменят, однако исправят ошибки и будут приспосабливать к украинским реалиям.