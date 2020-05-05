Выпуск новостей за 18:00: Открытие рынков в Киеве. Овцы-нарушители в Турции
В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 18:00 – в Киеве заработали 3 рынка: Демеевский, Маяк и на Лесной. По словам мэра столицы, в предыдущие дни рынки не были готовы к открытию. Непривычных нарушителей комендантского часа зафиксировали в центре турецкого курортного Самсуна. Ими оказались десятки овец, которые бегали по улицам.
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