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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 18:00: Отношение кандидатов к дружбе с Россией. Политическое метро в Киеве

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 18:00 – через две недели украинцы выберут нового Президента Украины. Однако все они по-разному видят дальнейшую жизнь рядом с Россией. Порошенко инспектировал начало строительства станций метро на Виноградарь. Их откроют в 2021 году, то есть президент опередил перерезание ленты аж на два года.

      Также в выпуске:

      На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде будет работать наиболее удаленный избирательный участок из всех в мире. Там избирательным правом воспользуются 34 человека – все участники экспедиции.

      Владимир Зеленский накануне встретился с представителями бизнеса, однако не обошлось без курьезов. В разговоре шоумен сказал, что единый налог для ФОПов составляет 6%, тогда как на самом деле 5.

      ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура выборов, их станет на 263 тысячи больше.

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Транспорт Новости Киева Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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