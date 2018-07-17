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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 18:00: Отравление детей в лагере. Взрыв в Кривом Роге

Выпуск новостей 66 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 18:00 – в оздоровительном лагере на Донетчине отравилось 60 детей. В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, трое человек пострадали, среди них есть ребенок.

Также в выпуске:

Убийство предпринимателя в Ровно.

Новое письмо от Сенцова.

Четвертые годовщина трагедии рейса МН-17.

 

Теги: Новости Украины Выпуск новостей Взрыв отравление Дети и несовершеннолетние Новости Кривого Рога Новости Донецка
Источник: 24 канал
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