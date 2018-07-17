Выпуск новостей за 18:00: Отравление детей в лагере. Взрыв в Кривом Роге
В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 18:00 – в оздоровительном лагере на Донетчине отравилось 60 детей. В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, трое человек пострадали, среди них есть ребенок.
Также в выпуске:
Убийство предпринимателя в Ровно.
Новое письмо от Сенцова.
Четвертые годовщина трагедии рейса МН-17.
Источник: 24 канал
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