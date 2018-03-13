Выпуск новостей за 18:00: Оттепель на Черкасщине. Украинские биатлонисты не поедут в Россию
Выпуск новостей 19:48, сегодня 30 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 18:00 – из-за оттепели на Черкасщине село Степанки весной превращается в озеро. Сборная Украины по биатлону не поедет на девятый этапе Кубка мира, который состоится в российской Тюмени.
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Источник: 24 Канал
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