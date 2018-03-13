Выпуск новостей за 18:00: Оттепель на Черкасщине. Украинские биатлонисты не поедут в Россию

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 18:00 – из-за оттепели на Черкасщине село Степанки весной превращается в озеро. Сборная Украины по биатлону не поедет на девятый этапе Кубка мира, который состоится в российской Тюмени.

Также в выпуске: В результате пожара на полигоне в Николаевской области погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. Почему уволили госсекретаря США Тиллерсона. Ради обмена незаконно заключенный в России крымский режиссер Олег Сенцов готов написать прошение о помиловании.