19:36
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 18:00: Парадоксы президентских выборов. Реакция киевлян на снег

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 18:00 – в марте следующего года украинцы будут выбирать нового президента, однако уже сейчас социологи шокируют рейтингами. В Киеве произошло более 300 аварий и ДТП, из-за большого снегопада, но жители города радуются погодным изменениям.

      Также в выпуске:

      Пассажиры авиарейса "Париж – Шанхай" три дня будут находиться в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Киева Снег в Украине Киев замело снегом Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Первый снег в Украине: что происходит в областях
      сегодня , 19:30 Первый снег в Украине: что происходит в областях
      21
      Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      сегодня , 19:02 Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      56
      Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      сегодня , 19:00 Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      Олеся Пинзеник 994
      Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера и что ему грозит?
      сегодня , 18:01 Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера и что ему грозит?
      Інна Жолобович 409
      Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      сегодня , 17:00 Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      Артем Овдієнко 112
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Итоговый выпуск новостей 19 сентября по состоянию на 20:30
       19 сентября 2015 , 23:33
      Выпуск новостей за 12:00: Представительство террористической "ДНР". День рождения президента
       26 сентября 2017 , 12:59
      Выпуск новостей 17 сентября по состоянию на 15:00
       17 сентября 2014 , 16:02
      Выпуск новостей за 09:00: Победа на "Играх непокоренных". Ситуация на фронте
       26 октября , 09:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук