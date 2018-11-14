Выпуск новостей за 18:00: Парадоксы президентских выборов. Реакция киевлян на снег
В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 18:00 – в марте следующего года украинцы будут выбирать нового президента, однако уже сейчас социологи шокируют рейтингами. В Киеве произошло более 300 аварий и ДТП, из-за большого снегопада, но жители города радуются погодным изменениям.
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Пассажиры авиарейса "Париж – Шанхай" три дня будут находиться в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов.
Источник: 24 канал
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