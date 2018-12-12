Выпуск новостей за 18:00: Патрульный-предатель из Харькова. Восстановление в должности Насирова
В выпуске новостей за 12 декабря, по состоянию на 18:00 – патрульный из Харькова Денис Кучеренко, который вместе с двумя другими правоохранителями принял участие в преступной схеме по вымогательству, не только засветился в России, но и получил российское гражданство. Вернуться к работе и начать борьбу с контрабандой – это планы нового старого главы ГФС Романа Насирова после возвращения к работе.
Также в выпуске:
Как Президент Украины Петр Порошенко воюет за Кабинет Мининстров.
Гость студии – политический обозреватель Леонид Швец.
Источник: 24 канал
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