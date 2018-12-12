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      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
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      Выпуск новостей за 18:00: Патрульный-предатель из Харькова. Восстановление в должности Насирова

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 декабря, по состоянию на 18:00 – патрульный из Харькова Денис Кучеренко, который вместе с двумя другими правоохранителями принял участие в преступной схеме по вымогательству, не только засветился в России, но и получил российское гражданство. Вернуться к работе и начать борьбу с контрабандой – это планы нового старого главы ГФС Романа Насирова после возвращения к работе.

      Также в выпуске:

      Как Президент Украины Петр Порошенко воюет за Кабинет Мининстров.

      Гость студии – политический обозреватель Леонид Швец.

      Теги: Украина – Россия Новости Харькова Полиция Выпуск новостей Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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