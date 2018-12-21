Выпуск новостей за 18:00: Переговоры с Россией. Финальное заседание Верховной Рады в 2018 году

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 18:00 – Украина в очередной раз инициирует переговоры контактной группы по обмену пленными с Россией. Однако в РФ считают, что у сторон разные подходы к вопросу. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла последнее в 2018 году заседание парламента почти пустом зале. До конца заседания досидели только 10 нардепов.

Также в выпуске: Итоги работы парламентариев за 2018 год. Как депутаты оценивают работу Верховной Рады.