Выпуск новостей за 18:00: Переговоры с Россией. Финальное заседание Верховной Рады в 2018 году
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 18:00 – Украина в очередной раз инициирует переговоры контактной группы по обмену пленными с Россией. Однако в РФ считают, что у сторон разные подходы к вопросу. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла последнее в 2018 году заседание парламента почти пустом зале. До конца заседания досидели только 10 нардепов.
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Источник: 24 канал
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