Выпуск новостей за 18:00: Подготовка ко Дню Независимости. Скандал с Дубинским
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 18:00 – В Киеве продолжается подготовка ко Дню Независимости. Сегодня в центре столицы пройдет генеральная репетиция парада. Избранный нардепом от "Слуги народа" Александр Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта.
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Источник: 24 канал
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