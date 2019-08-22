Выпуск новостей за 18:00: Подготовка ко Дню Независимости. Скандал с Дубинским

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 18:00 – В Киеве продолжается подготовка ко Дню Независимости. Сегодня в центре столицы пройдет генеральная репетиция парада. Избранный нардепом от "Слуги народа" Александр Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта.

Также в выпуске: "Батькивщина" предложила кандидата на пост вице-спикера. Нардеп от "Слуги народа" объяснил, каким образом происходила рассадка в Раде.

Источник: 24 канал