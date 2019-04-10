19:18
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, 9 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 18:00: Подготовка ко второму туру выборов. Увольнение главы Одесской области

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 18:00 – до второго тура осталось совсем немного времени. Именно поэтому Петр Порошенко сдает анализы и собирает фракцию, а Владимир Зеленский наконец анонсирует свою команду. Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации.

      Также в выпуске:

      Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были выбраны в 2014 году в Верховную раду по спискам Объединения "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии.

      Эксперт Анатолий Швец рассказал, много ли депутатов перейдут в команду Владимира Зеленского.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      3500
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Одессы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Насколько активными будут избиратели Зеленского и Порошенко во втором туре
      сегодня , 19:02 Насколько активными будут избиратели Зеленского и Порошенко во втором туре
      Інна Жолобович 80
      Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
      сегодня , 18:30 Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
      Олена Кандяк 17
      Снизить рейтинг: главные ошибки кандидатов в президенты
      сегодня , 18:02 Снизить рейтинг: главные ошибки кандидатов в президенты
      Ірина Поліщук 241
      Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
      сегодня , 17:23 Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
      597
      В элитной школе Нью-Йорка разгорелся масштабный скандал: в чем суть
      сегодня , 17:30 В элитной школе Нью-Йорка разгорелся масштабный скандал: в чем суть
      Іван Яковина 194
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук