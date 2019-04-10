Выпуск новостей за 18:00: Подготовка ко второму туру выборов. Увольнение главы Одесской области

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 18:00 – до второго тура осталось совсем немного времени. Именно поэтому Петр Порошенко сдает анализы и собирает фракцию, а Владимир Зеленский наконец анонсирует свою команду. Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации.

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Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были выбраны в 2014 году в Верховную раду по спискам Объединения "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии.

Эксперт Анатолий Швец рассказал, много ли депутатов перейдут в команду Владимира Зеленского.