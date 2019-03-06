Выпуск новостей за 18:00: Подозрение за схемы в Укроборонпроме. Законодательный спам депутатов
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:00 – руководитель "Оптимумспецдеталь", который фигурировал в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", Андрей Рогоза получил подозрение в уклонении от уплаты налогов, Депутаты за пять лет зарегистрировали рекордное количество в 13 тысяч инициатив.
Также в выпуске:
Самые нелепые депутатские инициативы.
Петр Порошенко собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
О коррупции в "Укроборонпроме" рассказал гость политолог Николай Давидюк.
Источник: 24 Канал
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