20:35
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 18:00: Подозрение за схемы в Укроборонпроме. Законодательный спам депутатов

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:00 – руководитель "Оптимумспецдеталь", который фигурировал в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", Андрей Рогоза получил подозрение в уклонении от уплаты налогов, Депутаты за пять лет зарегистрировали рекордное количество в 13 тысяч инициатив.

      Также в выпуске:

      Самые нелепые депутатские инициативы.

      Петр Порошенко собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

      О коррупции в "Укроборонпроме" рассказал гость политолог Николай Давидюк.

      blog_ava
      Свежие прогнозы букмекеров на Евровидение 2019: тройка стран-лидеров осталась неизменной
      сегодня
      5778
      Теги: Выпуск новостей Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сегодня , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 148
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сегодня , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 1043
      Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      сегодня , 14:30 Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      Ірина Поліщук 379
      Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      сегодня , 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      Ірина Буртик 264
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сегодня , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 596
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук