Выпуск новостей за 18:00: Подозрение за схемы в Укроборонпроме. Законодательный спам депутатов

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:00 – руководитель "Оптимумспецдеталь", который фигурировал в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", Андрей Рогоза получил подозрение в уклонении от уплаты налогов, Депутаты за пять лет зарегистрировали рекордное количество в 13 тысяч инициатив.

Также в выпуске: Самые нелепые депутатские инициативы. Петр Порошенко собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. О коррупции в "Укроборонпроме" рассказал гость политолог Николай Давидюк.