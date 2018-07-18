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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 18:00: Погибшие в оккупированном Енакиево. Задержание сутенеров в Борисполе

Выпуск новостей 27 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 18:00 – в оккупированном Енакиево во время работ на насосной станции погибли четыре человека, это две женщины и двое мужчин в возрасте от 22 до 57 лет. В Борисполе задержали мужчин, которые продавали украинских девушек в сексуальное рабство, трех сутенеров оперативники схватили прямо в терминале аэропорта.

Также в выпуске:

Смертельное ДТП в Полтаве.

Отставка Виктора Олефира.

Новые детали отравления детей в детских лагерях Киевской и Донецкой области.

Теги: Выпуск новостей Криминальные новости Новости Борисполя Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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