Выпуск новостей за 18:00: Погибшие в оккупированном Енакиево. Задержание сутенеров в Борисполе
В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 18:00 – в оккупированном Енакиево во время работ на насосной станции погибли четыре человека, это две женщины и двое мужчин в возрасте от 22 до 57 лет. В Борисполе задержали мужчин, которые продавали украинских девушек в сексуальное рабство, трех сутенеров оперативники схватили прямо в терминале аэропорта.
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Источник: 24 канал
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