Выпуск новостей за 18:00: Погибшие в оккупированном Енакиево. Задержание сутенеров в Борисполе

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 18:00 – в оккупированном Енакиево во время работ на насосной станции погибли четыре человека, это две женщины и двое мужчин в возрасте от 22 до 57 лет. В Борисполе задержали мужчин, которые продавали украинских девушек в сексуальное рабство, трех сутенеров оперативники схватили прямо в терминале аэропорта.

Также в выпуске: Смертельное ДТП в Полтаве.



Отставка Виктора Олефира.



Новые детали отравления детей в детских лагерях Киевской и Донецкой области.