Выпуск новостей за 18:00: Последствия обстрелов на Луганщине. Украинку не выпустили из Уханя

В выпуске "О главном" за 19 февраля – Российские наемники на Донбассе нагло атаковали позиции ВСУ утром 18 февраля 2020 года. Корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир рассказал, что несмотря на масштабную атаку разрушений в золотом и Новотошковском нет. Украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку.

Также в выпуске: Слухи о прибытии эвакуированных из Китая возмутили украинцев. В Китае сообщили, что пик заражения коронавирусом закончился.