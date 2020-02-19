Выпуск новостей за 18:00: Последствия обстрелов на Луганщине. Украинку не выпустили из Уханя
В выпуске "О главном" за 19 февраля – Российские наемники на Донбассе нагло атаковали позиции ВСУ утром 18 февраля 2020 года. Корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир рассказал, что несмотря на масштабную атаку разрушений в золотом и Новотошковском нет. Украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку.
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