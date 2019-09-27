Выпуск новостей за 18:00: Последствия отставки Данилюка. Ужасная авария на Киевщине
В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 18:00 – секретарь СНБО Александр Данилюк подал заявление об отставке на имя президента Украины. Его Данилюк якобы написал еще до начала рабочего визита Зеленского в США. На Киевщине накануне вечером произошло ужасное ДТП – пьяный полицейский протаранил остановку, на которой стояли люди.
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Источник: 24 канал
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