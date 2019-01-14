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      Выпуск новостей за 18:00: Пожар и территории Киево-Печерской лавры. Суд над Трухановым

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 18:00 – начался пожар в одной из комнат помещения, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Сейчас на месте происшествия работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 спасателей. Продолжается суд над мэром Одессы Геннадием Трухановым, который обвиняется в покупке здания завода по завышенной цене.

      Также в выпуске:

      Порошенко с Епифанием показали Томос уже почти половине Украины.

      Генпрокуратура решила не снимать депутатскую неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

       

      Теги: Выпуск новостей Пожар Геннадий Труханов Судьи Пожар в Киеве
      Источник: 24 канал
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