Выпуск новостей за 18:00: Пожар и территории Киево-Печерской лавры. Суд над Трухановым
В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 18:00 – начался пожар в одной из комнат помещения, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Сейчас на месте происшествия работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 спасателей. Продолжается суд над мэром Одессы Геннадием Трухановым, который обвиняется в покупке здания завода по завышенной цене.
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Источник: 24 канал
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