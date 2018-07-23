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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 18:00: Пожизненное для убийцы Ноздровской. Приходько судится с Порошенко

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 18:00 – прокуратура Киевской области изменила подозрение Юрию Россошанскому – вероятному убийце правозащитницы Ноздровской, вместо 15 лет он получит пожизненное заключение. Анастасия Приходько, она требовала удалить ее с политической рекламы Петра Порошенко, но этого не сделали и она подала в суд.

Также в выпуске:

В Киеве из-за ливня затопило дорогу возле метро Левобережная, вода поднялась на 30 сантиметров.

Владельца маршрутки, в которой погибло 10 человек, отправили под домашний арест.

Российский суд перенес слушание дела Павла Гриба на три месяца.

 

 

Теги: Криминальные новости Выпуск новостей Блок Петра Порошенко Петр Порошенко Анастасия Приходько Ирина Ноздровская
Источник: 24 канал
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