Выпуск новостей за 18:00: Пожизненное для убийцы Ноздровской. Приходько судится с Порошенко
В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 18:00 – прокуратура Киевской области изменила подозрение Юрию Россошанскому – вероятному убийце правозащитницы Ноздровской, вместо 15 лет он получит пожизненное заключение. Анастасия Приходько, она требовала удалить ее с политической рекламы Петра Порошенко, но этого не сделали и она подала в суд.
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Источник: 24 канал
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