Выпуск новостей за 18:00: Пожизненное для убийцы Ноздровской. Приходько судится с Порошенко

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 18:00 – прокуратура Киевской области изменила подозрение Юрию Россошанскому – вероятному убийце правозащитницы Ноздровской, вместо 15 лет он получит пожизненное заключение. Анастасия Приходько, она требовала удалить ее с политической рекламы Петра Порошенко, но этого не сделали и она подала в суд.

Также в выпуске: В Киеве из-за ливня затопило дорогу возле метро Левобережная, вода поднялась на 30 сантиметров. Владельца маршрутки, в которой погибло 10 человек, отправили под домашний арест. Российский суд перенес слушание дела Павла Гриба на три месяца.